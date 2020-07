City e Liverpool si sfidano per Diego Carlos. Intanto il Chelsea non si ferma

L’annuncio del trasferimento di Ferran Torres al Manchester City è stato un fulmine a ciel sereno. Qualche indizio era nell’aria, ma l’accelerazione delle trattative ha avuto dell’incredibile. Oltre alla rapidità con cui le due parti hanno trovato l’accordo definitivo, sorprendono le cifre dell’affare. I Citizens pagheranno in totale 35 milioni al Valencia. Sono numeri irrisori per un talento molto giovane (classe 2000) e con il potenziale per diventare speciale. Almeno queste sono state le abitudini di mercato fino ad ora. Tutte le squadre però stanno attraversando un momento molto difficile. La crisi causata dal coronavirus ha colpito tutte le aziende, club compresi. Il Valencia ha subito particolari contraccolpi, tanto che il presidente Peter Lim ha deciso di ridimensionare la rosa per ingrossare le casse societarie. Ferran Torres è soltanto la prima importante cessione. Si tratta invece del primo acquisto del Manchester City dopo la sentenza del TAS di Losanna. La squadra di Guardiola può giocare la Champions e tornare ad attirare i migliori calciatori in circolazione. Il mercato però è appena iniziato e il tecnico catalano vuole continuare a investire. Durante la stagione, la difesa ha fatto acqua un po’ da tutte le parti. Tra infortuni e sostituti poco all’altezza, il City ha perso troppi punti per strada in un campionato dominato dal Liverpool.

City e Liverpool su Diego Carlos del Siviglia

Le due rivali, dopo le sfide sul campo, tornano ad affrontarsi anche sul mercato: entrambe vogliono comprare Diego Carlos. Il difensore quest’anno è stato determinante e il Siviglia è tornato in Champions. Il 27enne brasiliano sarebbe perfetto per Guardiola, ma anche per Klopp perché permetterebbe di affiancare ai centrali inamovibili, rispettivamente Laporte e Van Dijk, un sostituto dello stesso livello. Tutt’e due le squadre devono aggiornare le retroguardie perché Lovren lascerà i Reds, mentre i Citizens potrebbero perdere Stones.

Stones può lasciare il City per andare al Chelsea

L’inglese è molto corteggiato dal Chelsea, che sta mettendo in piedi una campagna acquisti faraonica. Sono già ufficiali gli arrivi di Werner dal Lipsia e Ziyech dall’Ajax. Abramovich vuole regalare a Lampard la più competitiva tra le squadre. Così le sirene suonano anche per il talento del Bayer Leverkusen Kai Havertz e sembra che siano pronti 35 milioni per Stones. Non esiste crisi in grado di fermare la potenza economica dei Blues.