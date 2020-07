Conte out, Allegri in

Clamorosa indiscrezione di mercato, all’orizzonte ci sarebbe il clamoroso addio a fine stagione tra Conte e l’Inter. Ancor più clamoroso il nome del possibile sostituto, è quello di Massimiliano Allegri. Il patron Zhang è intenzionato a proseguire con il tecnico salentino, nonostante i numeri non sorridano all’allenatore ex Chelsea e Juve. La società sta costruendo la squadra secondo le indicazioni dell’allenatore, ma non è certo che riesca ad accontentare a pieno il mister. In questo caso sarebbe proprio l’allenatore, come accaduto ai tempi della Juve, a dire addio clamorosamente ed in anticipo. In questo caso l’Inter si sarebbe tutelata contattando Allegri, sondando il terreno per l’eventuale disponibilità a prendere il posto di Conte sulla panchina nerazzurra. Una semplice indiscrezione o una voce che vuol esser da stimolo per l’attuale allenatore interista?