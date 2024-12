Classifica Champions League: Liverpool sempre più primo, Inter raggiunto dal Leverkusen, balzo in avanti di Milan e Juventus

Tre italiane dal dodicesimo al quattordicesimo posto. Inter scende in sesta posizione. Bologna trentatreesimo.

Si chiude la sesta giornata della fase a campionato della UEFA Champions League. Tante conferme, con un Liverpool sempre più solo al comando e un Barcellona, che batte il Borussia Dortmund, solo in seconda posizione. Male le italiane del martedì, Atalanta e Inter, sconfitte rispettivamente da Real Madrid e Bayer Leverkusen. Bene le italiane del mercoledì: la Juventus vince la grande sfida contro il Manchester City, in una situazione di classifica sempre più precaria, e il Milan, che passa nel finale, salito in dodicesima posizione di classifica. Pari del Bologna a Lisbona. Felsinei sempre più vicini all’eliminazione. Fuori Lipsia, Slovan Bratislava e Young Boys.

Classifica Champions League: