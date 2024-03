Classifica Serie A, bagarre per il quarto posto. Zona retrocessione al cariopalma

La Serie A vive il momento cruciale, se in vetta l’Inter sembra ormai certa di conquistare lo scudetto numero 20 della storia, per il quarto posto è bagarre. Una Roma ritrovata, Atalanta e Bologna, è corsa contro il tempo e contro i pronostici. Un campionato vivo e ricco di colpi di scena. In coda ultime tre piazze bollenti, chi retrocederà in Serie B, la Salernitana sembra ormai spacciata, per il resto c’è grande lotta.

La classifica della serie a si infiamma

Ricordiamo che le prime 4 squadre disputeranno la prossima Champions League, mentre la quinta arrivata accederà alla prossima Europa League (insieme alla vincitrice della Coppa Italia). La sesta classificata parteciperà al play off della prossima Conference League. Nel caso in cui la vincitrice della Coppa Italia dovesse arrivare fra le prime 4, in Europa League accederanno la quinta e la sesta, con la settima arrivata che parteciperà al play off della prossima Conference League. Le prime 8 classificate accedono direttamente agli ottavi di finale di Coppa Italia. Le ultime 3 squadre retrocedono direttamente in Serie B.