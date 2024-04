Classifica Serie A: Inter in volata. Milan secondo, Bologna versione Champions

La classifica della serie a aggiornata, in vetta si conferma l'Inter che vola a +14

L’Inter vince e vede sempre più lo scudetto, Milan saldamente al secondo posto davanti alla Juventus, bianconeri in caduta libera. Quarto posto tinto di rossoblu, il Bologna di Thiago Motta non molla la preda ed insegue un posto in Champions. Un turno di campionato senza grandi sorprese, rallenta la nuova Roma di De Rossi che vede allontanarsi il sogno quarto posto. Ora spazio alla Coppa Italia, si rinnova la sfida tra Lazio e Juventus, chi la spunterà?

CLASSIFICA SERIE A

Inter 79

Milan 65

Juventus 59

Bologna 57

Roma 52

Atalanta 50*

Lazio 46

Napoli 45

Torino 44

Fiorentina 43*

Monza 42

Genoa 35

Lecce 29

Udinese 28

Hellas 27

Cagliari 27

Empoli 25

Frosinone 25

Sassuolo 24

Salernitana 14

* una partita in meno