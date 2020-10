Claudio Ranieri compie 69 anni: la Roma festeggia

Claudio Ranieri oggi compie 69 anni: la Roma festeggia sui social.

Claudio Ranieri, il mister più amato dalla tifoseria giallorossa, oggi compie 69 anni. La Roma sul suo profilo officiale Twitter omaggia il mister: ” Buon Compleanno al mister Claudio Ranieri”.https://twitter.com/OfficialASRoma/status/1318475496884178944?s=20

Il tecnico Romano e Romanista, ha esordito in serie A con la maglia della Roma per poi tornare a sedere sulla stessa panchina ma in vece di allenatore nel 2009 e nel 2019. Arrivato a marzo 2019, con una Roma a terra, in poco tempo si guadagna tutto l’amore dei tifosi propio per aver accettato l’incarico in un momento così critico.

Due mesi dopo il suo arrivo annuncia il suo addio: “Son qui perchè la Roma mi ha chiamato, da tifoso ho risposto in tutta la buona volontà. Finito questo campionato, finirà anche il mio lavoro alla Roma”. Attualmente è il mister della Sampdoria, ma nonostante questo tutti i tifosi romanisti sulle pagine social fanno i loro più sinceri auguri al mister Ranieri. Anche noi ci uniamo al popolo social augurandogli un felice compleanno.