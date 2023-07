Cobolli Gigli svela: “Non avrei mai sostituto Sarri con Allegri”

Intervenuto su Radio CRC, l’ex presidente della Juventus, Giovanni Cobolli Gigli ha parlato del club bianconero. E su Allegri e Sarri ha risposto così: “Se fossi stato presidente della Juventus – questo quanto riportato daTuttoNapoli.net – non avrei fatto fuori Allegri e sostituito con Sarri. Sarri è un ottimo allenatore, ma non indicato per il modo della Juventus, come lui stesso ha dichiarato. Pirlo è stato un tentativo intelligente, forse un po’ troppo coraggioso.

Poi, c’è stato il ritorno di Allegri e ora la Juve si è trovata nella condizione di dare ancora fiducia al tecnico o meno e la scelta è stata coraggiosa. Mi auguro che Allegri riesca a fare ciò che non ha fatto nelle due annate precedenti. La Juve ha dei contenuti tecnici importanti, mi auguro che non veda Vlahovic”.