Come stanno Kean e Vlahovic? Le loro condizioni in vista di Atalanta-Juve

I due attaccanti provano ad esserci per l'Atalanta

È già tempo di mettere da parte la vittoria contro il Lecce e focalizzarsi sulla trasferta di Bergamo prevista per domenica alle ore 18. Allegri dovrà fare i conti con qualche acciacco fisico soprattutto nel reparto avanzato. Con il club pugliese la coppia d’attacco è stata Milik-Chiesa con Vlahovic che è entrato per giocare gli ultimi minuti di partita mentre Kean si è seduto in tribuna.

Kean e Vlahovic si allenano a parte

Nella giornata odierna entrambi hanno fatto lavoro differenziato rispetto ai compagni. Il centravanti serbo si è fermato a causa della lombalgia mentre l’attaccante italiano è ancora alle prese con un problema alla tibia. Nei prossimi giorni verranno valutati gli infortuni e la speranza di Allegri è avere almeno uno dei due a disposizione per la sfida contro l’Atalanta.