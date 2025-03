Como – Empoli, le probabili formazioni e dove vederla

Con la sosta per le nazionali ormai alle spalle, Como ed Empoli si preparano a giocarsi un importantissimo scontro salvezza nella trentesima giornata di Serie A. Dopo la sconfitta di San Siro contro il Milan, non senza qualche rimpianto, il Como deve fare i conti con diversi squalificati: Dele Alli, l’allenatore Fabregas e la stella Nico Paz sono tutti stati fermati dal giudice sportivo. Il tecnico spagnolo valuta di sostituire il talento argentino con Patrick Cutrone, mentre a centrocampo è pronta una maglia da titolare per Perrone. D’Aversa recupera Viti da titolare, mentre perde Ismajili per risentimento muscolare. Anche Fazzini, tornato dopo l’infortunio scalpita per un posto da titolare: assenti i lungodegenti Maleh e Anjorin. La gara, prevista alle 15:00 di sabato 29 marzo, sarà visibile in esclusiva su DAZN.

Como – Empoli, le probabili formazioni

COMO (4-3-3): Butez; Smolcic, Goldaniga, Kempf, Valle; Caqueret, Perrone, Da Cunha; Strefezza, Cutrone, Diao. All. Fabregas.

EMPOLI (3-4-2-1): Silvestri; Goglichidze, Marianucci, Viti; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Cacace, Esposito; Colombo. All. D’Aversa.