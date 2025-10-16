Como-Juventus, probabili formazioni e dove vederla in tv

Como e Juventus iniziano la domenica del 7° turno di Serie A, la sfida si giocherà alle 12:30 al ‘Sinigaglia’. La formazione dei lariani in classifica è già a quota nove punti e sono reduci da quattro risultati utili di fila in campionato. La formazione di Tudor prova a restare agganciata alle prime posizioni della classifica anche se nelle ultime uscite sono arrivati solo pareggi.

Como-Juventus, statistiche

I Bianconeri alla settima di campionato arrivano imbattuti e con dodici punti all’attivo, non male ma non è un andamento positivo quello della formazione di Tudor, soprattutto se i bianconeri hanno grandi obiettivi da raggiungere in stagione. La Juventus è rimasta imbattuta nelle ultime 22 partite contro il Como in Serie A (13 vittorie, 9 pareggi), l’ultima vittoria dei lariani contro i bianconeri nel massimo campionato risale al 20 gennaio 1952 (2-0 al Sinigaglia).

Addai k.o. per infortunio, Rodriguez squalificato: Como con Vojvoda e Kuhn sugli esterni d’attacco, con l’intoccabile Paz alle spalle della punta Douvikas. Dietro la coppia Diego Carlos-Ramon.

Juventus senza Bremer: oltre un mese di stop per il brasiliano, al suo posto Rugani. Solito ballottaggio in avanti tra Vlahovic e David: serbo in pole per una maglia da titolare.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Ramon, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Paz, Kuhn; Douvikas. All. Fabregas.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; Vlahovic. All. Tudor.

Dove vedere la partita

Como-Juventus sarà visibile su DAZN, accessibile tramite l’app fruibile su smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box. Il match sarà trasmesso anche su DAZN 1, canale numero 214 dell’offerta Sky. La sfida si potrà seguire anche in streaming, l’app di DAZN è scaricabile anche su device portatili come smartphone e tablet; da browser basta accedere al sito ufficiale con le credenziali del proprio abbonamento.