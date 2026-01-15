Como-Milan, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

Oggi in campo Como-Milan, per il recupero della 16esima giornata di Serie A Tim. Al Giuseppe Sinigallia di Como la gara, con fischio d’inizio alle ore 20:45, verrà arbitrata dal signor Guida M.

Como-Milan, probabili formazioni

Il Como arriva da 4 risultati utili consecutivi; dopo tre vittorie (Lecce, Udinese, Pisa) arriva il pareggio con il Bologna. La formazione di Fabregas ha fermato diverse big quest’anno e proverà a fare lo stesso con i rossoneri. I comaschi hanno 34 punti e alloggiano al sesto posto in classifica.

Il Milan arriva al recupero della 16esima giornata con il fiato sul collo. L’Inter ha sei punti in più ed una vittoria accorcerebbe le distanze. I rossoneri alloggiano al secondo posto in classifica con 40 punti. La formazione di Allegri arriva da due pareggi che vanno stretti, Fiorentina e Genoa.

Como (4-2-3-1) Butez; Van der Brempt, Diego Carlos, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Paz, J. Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas

Milan (3-5-2) Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic. All. Allegri

Dove vedere Como-Milan

Como-Milan gara valida per il recupero della 16ª giornata di campionato e in programma stasera alle 20:45 allo stadio Sinigaglia di Como oggi, 16 gennaio 2026, sarà visibile in diretta e in streaming su Dazn.