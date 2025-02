Conceiçao: “La voglia di giocare a calcio non è negoziabile. Jimenez? Senza palla stavamo soffrendo”

Sergio Conceiçao ha parlato ai microfoni di Sky dopo il derby pareggiato contro l’Inter.

Le parole di Conceiçao

Cosa c’è stato di positivo oggi?

“Noi allenatori vediamo sempre le cose che non vanno e anche quelle molto positive. Quello di oggi è l’atteggiamento che vogliamo. Sapevamo che l’Inter fosse una squadra forte. Era importante controllare i loro punti forti ed esplorare le loro debolezze. Siamo delusi per i due punti persi, però secondo me è giusto il pareggio. Gli errori individuali dei giovani pesano, ma sono contento della prestazione. Con questa gara possiamo ripartire”.

Cosa ha detto alla squadra a fine partita?

“Alla squadra ho detto sia cose positive che negative, ma resta nello spogliatoio. Per me è importante che loro accettano quello che noi proponiamo. Aggressività e intensità senza palla si allenano, ma con loro non ho avuto tempo e non sono nemmeno le loro caratteristiche”.

La squadra ha mostrato una grande voglia e un modo di giocare diverso.

“La voglia e il piacere di giocare a calcio non è negoziabile. Abbiamo degli spazi nel nostro centrocampo che non vorrei vedere, se riusciamo a lavorarci possiamo evitare occasioni all’avversario”.

Ci spiega il cambio di Jimenez a fine primo tempo.

“Abbiamo sofferto tanto a centrocampo e Jimenez ha fatto anche quel ruolo. Bennacer con la palla ha qualità ma senza stavamo soffrendo”.