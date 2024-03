Confronto acceso tra Sarri e i giocatori dopo Lazio-Udinese | Il retroscena

Momento difficilissimo per la Lazio che, contro l’Udinese, ha subito la quarta sconfitta di fila se consideriamo anche la partita di ritorno persa contro il Bayern. Ieri sera all’Olimpico è arrivata anche la contestazione dei tifosi prima durante la gara con uno striscione con scritto “Una società che non difende i propri tifosi non merita rispetto” in merito a ciò che era successo all’Allianz Arena. A fine partita, invece, sono arrivati cori e fischi alla squadra per la dodicesima sconfitta stagionale.

Clima teso tra Sarri e i giocatori

Al termine della sfida contro i friulani, Sarri è entrato nello spogliatoio e ci sarebbe stato un confronto acceso con i propri calciatori. Il tecnico toscano avrebbe detto: “Se non mi volete più parlate chiaro”. Logico che ora diventa decisiva la partita col Frosinone per capire se ci sarà ancora futuro per Sarri a Formello dopo questo clima di tensione all’interno dell’ambiente biancoceleste.