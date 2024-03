Lazio, Lotito ha imposto il ritiro alla squadra

Fuori col Bayern di Monaco agli ottavi di Champions League e 7 punti di distanza dall’Europa. Insomma, non proprio una bella stagione quella della Lazio fino ad ora. Tra le altre cose, in in seguito alla sconfitta subita ieri ai danni dell’Udinese, anche l’Europa League sembra allontanarsi irrimediabilmente per i biancocelesti, che ora rischiano di doversi concentrare esclusivamente sulla Coppa Italia per salvare la stagione.

Lazio, decisione drastica di Lotito

Prima delle semifinali di Coppa dove affronterà la Juventus, la Lazio vorrebbe però ritrovare la propria forma, onde evitare di non riuscire a centrare neanche quest’obiettivo. Serve una scossa all’intera squadra, ed è proprio per questo che Lotito e Fabiani avrebbero deciso di imporre un ritiro alla squadra fino alla trasferta di sabato contro il Frosinone.