Provedel spaventa la Lazio

In casa Lazio c’è ansia per le condizioni di Provedel, il portiere è uscito dal campo durante la sfida tra Lazio e Udinese per un problema alla caviglia, il calciatore sarebbe stato accompagnato in ospedale per i primi accertamenti. In programma esami strumentali per valutare l’entità dell’infortunio. Si attendono aggiornamenti.