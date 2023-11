Intervistato all’Unisalento, Antonio Conte, ex allenatore di Juve e Inter ha ricevuto un premio e ha rilasciato diverse dichiarazioni riprese dal “Il Corriere del Mezzogiorno”.

Conte: “Mi sto guardando intorno”

Su un possibile ritorno alla Juve: “I matrimoni si fanno sempre in due, puoi sempre sognare e sperare di sposarti un’altra volta. L’importante è che ci sia condivisione di pensiero. In questo momento mi sto godendo il tempo libero che ho, continuo a studiare e guardarmi intorno per ampliare le mie conoscenze”. Queste le parole dell’ex calciatore.

“Dovesse capitare qualcosa di importante, che mi dà le emozioni di cui ho bisogno, certamente tornerò a lavorare. Ero un calciatore bravo, mi do un 8, e lo sono diventato grazie al lavoro, alla perseveranza e alla resilienza, alla voglia di migliorarmi sempre. Ero bravo ma non euro un fuoriclasse, perché la mia prestazione era di corsa, sacrificio, sudore. Da allenatore, invece, mi riconosco quel talento che non avevo da calciatore”.