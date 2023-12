Intervistato a margine di un evento all’Ospedale Sant’Andrea, Bruno Conti, ex calciatore della Roma e della Nazionale, è tornato a parlare di Roma-Liverpool e ha detto la sua anche su Luciano Spalletti.

Conti: “Spalletti è bravissimo”

“L’Italia di Spalletti? Sono fiducioso. Sono convinto che Spalletti farà un grande lavoro. A fare il selezionatore è bravissimo perchè insegna calcio”.

I rigori di Roma-Liverpool? “Volete dire quello che ho sbagliato io? Falcao è un grande leader, lui già prima della finale di Coppa dei Campioni con il Liverpool aveva tirato dei calci di rigore. In un momento delicato dove mancavano Pruzzo, Maldera e i rigoristi veri, un leader come lui poteva non tirarsi indietro, perché lo abbiamo sbagliato io e Graziani. Al di là delle polemiche Paulo è stato un grande, ci ha fatto vincere lo scudetto, insieme a tutto il gruppo. Ma se la domanda è quella, sì poteva tirarlo, io non mi sarei tirato indietro”.