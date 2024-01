Coppa d’Africa: la Mauritania elimina l’Algeria. Passano Senegal e Camerun

Coppa d’Africa: a sorpresa è fuori l’Algeria

Come da pronostico a superare il turno nel Gruppo C sono Senegal e Camerun, entrambe vincitrici nella sfida di questo pomeriggio. La rete di Wooh nei minuti finali regala la qualificazione agli ottavi ai Leoni Indomabili, vincitori per 2-3 contro il Gambia. Bene anche Koulibaly e compagni bravi a prevalere per 0-2 sulla Guinea e a conquistare il primato nel girone. La Guinea riesce a piazzarsi al terzo posto a 4 punti, miglior risultato tra le terze classificate, che potrebbe garantir loro un posto nel prossimo turno.

Finisce il cammino in Coppa d’Africa dell’Algeria. Le volpi del deserto, sconfitte per 1-0 dalla Mauritania, grazie alla rete di Dellah Yaly, salutano anzitempo la competizione, chiudendo il girone all’ultimo posto con soli due punti raccolti in tre gare. Nel Gruppo D passano Angola, prima, e Burkina Faso, secondo. Nella gara serale l’Angola si è imposta per 2-0 sugli avversari con gol di Mabululu e Zini.