Senegal-Camerun, probabili formazioni e dove vederla

Grande sfida nel Gruppo C tra Senegal e Camerun al Charles Konan Banny Stadium, venerdì alle 18. Ottima partenza per I Leoni della Teranga, vincitori con un netto 3-0 nella gara d’esordio contro il Gambia. Diversamente, è cominciata con un pari l’esperienza del Camerun, costretto a fare risultato per sperare nel passaggio del turno. Il match sarà visibile, in esclusiva, diretta e streaming su Sportitalia.

Le probabili formazioni:

SENEGAL (4-3-3): Mendy; Jakobs, Koulibaly, Niakhate, Diatta; Gueye, A Diallo, Camara; Mane, Diallo, Sarr. CT. Cissé.

CAMERUN (4-3-3): Onana; Yongwa, Wooh, Moukoudi, Castelletto; Anguissa, Kemen, Ntcham; Koudou, Ekambi, Magri. CT. Song.