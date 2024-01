Senegal-Gambia, probabili formazioni e dove vederla

Gruppo C di Coppa d’Africa: il Senegal, campione in carica, affronta il Gambia al Charles Konan Banny Stadium di Yamoussoukro, questa sera alle 18. I Leoni della Teranga hanno vinto per la prima volta il trofeo nella passata edizione della competizione: nelle quindici precedentemente disputate avevano ottenuto due secondi posti nel 2002 – finale persa ai rigori contro il Camerun – e nel 2019 – sconfitti dall’Algeria grazie alla rete di Bounedjah dopo due minuti. Per il Gambia si tratta della seconda partecipazione: l’unica presenza è arrivata nel 2021, con uno storico quarto di finale raggiunto. Il match sarà visibile, in esclusiva, su Sportitalia.

Le probabili formazioni:

SENEGAL (4-3-3): E.Mendy; Ballo-Touré, Koulibaly, Diallo, F.Mendy; P.Gueye, I.Gueye, P.M.Sarr; Mané, Jackson, I.Sarr. All. Cissé.

GAMBIA (4-3-3): M.Jobe; Touray, Omar Colley, J.Gomez, Janko; Ngum, Barry, Adams; Musa Barrow, Ceesay, Ablie Jallow. All. Saintfiet.