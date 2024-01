Coppa Italia: Juventus-Salernitana, le scelte di Allegri e Inzaghi | Le formazioni

Turnover per i bianconeri

Massimiliano Allegri, in conferenza stampa, ha già annunciato tre degli undici titolari per la gara di Coppa Italia contro la Salernitana: Perin, Rugani e Chiesa. Difesa affidata a Gatti, Danilo, insieme al numero 24 bianconero. Mediana con Miretti, Locatelli e Rabiot, sostenuti sugli esterni da Cambiaso e Iling Junior. In avanti la coppia composta da Chiesa e Milik.

Campani in campo con il 4-3-2-1. Dubbio Bohinen, che ha subito un affaticamento muscolare in allenamento. A centrocampo spazio a Legowski, Maggiore e Martegani, alle spalle di Botheim e Tchaouna sulla trequarti. Attacco con il solo Ikwuemesi. Quartetto difensivo con Bronn, Lovato, Daniliuc e Bradaric. In porta c’è Costil.

Le probabili formazioni:

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Rugani, Danilo; Cambiaso, Miretti, Locatelli, Rabiot, Iling Junior; Milik, Chiesa. All. Allegri.

SALERNITANA (4-3-2-1): Costil; Bronn, Lovato, Daniliuc, Bradaric; Legowski, Maggiore, Martegani; Botheim, Tchaouna; Ikwuemesi. All. Inzaghi.