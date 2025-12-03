Coppa Italia: la Juve supera l’Udinese 2 a 0. Ansia per Gatti

Juve ok in Coppa Italia, 2 a 0 all’Udinese
Uscita positiva in Coppa Italia per la Juve di Spalletti, 2 a 0 all’Udinese e pratica archiviata. Unica nota stonata della serata l’infortunio di Gatti, una distorsione al ginocchio da valutare con esami strumentali, l’infortunio sembra serio.
IL TABELLINO
JUVENTUS-UDINESE 2-0
Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti (11′ st Locatelli), Kelly; Cambiaso, Miretti (29′ st Conceiçao), Koopmeiners, Cabal (29′ st Joao Mario); McKennie, Yildiz (39′ st Zhegrova); David (29′ st Openda). A disp.: Scaglia, Mangiapoco, Adzic, Kostic, Thuram, Rouhi, Pedro Felipe. All.: Spalletti
Udinese (3-5-2): Sava; Bertola, Solet (36′ st Kristensen), Palma; Ehizibue, Zarraga (14′ st Miller), Lovric, Atta (26′ st Ekkelenkamp), Zemura; Zaniolo (14′ st Bravo), Buksa (26′ st Gueye). A disp.: Nunziante, Okoye, Padelli, Goglichidze, Bayo, Kabasele, Camara, Modesto. All.: Runjaic
Arbitro: Fourneau
Marcatori: 23′ aut. Palma (J), 23′ st rig. Locatelli (J)
Ammoniti: Palma (U)
Espulsi: –
Note: –