Coppa Italia: Lazio-Roma, Provedel verso il ko | Le scelte di Sarri e Mourinho

Le due squadre in campo alle 18

Convocati Luis Alberto e Immobile, dubbio Zaccagni. Sarri si affida al 4-3-3. Difesa con Patric e Romagnoli centrali, Lazzari a destra, Marusic a sinistra. Centrocampo con Rovella, Guendouzi e Vecino; panchina per Kamada. In avanti Felipe Anderson e Pedro ai lati della punta, Castellanos. In porta c’è Provedel.

Mourinho con la linea difensiva a tre composta dal neo acquisto Huijsen, con Mancini e Kristensen. Mediana con Bove, Paredes e Cristante, supportati da Karsdorp e Spinazzola sulle fasce. In avanti la coppia Dybala–Lukaku, con Azmoun e Belotti pronti a subentrare. Pali a Svilar.

Le probabili formazioni:

LAZIO (4-3-3): Sepe; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Rovella, Guendouzi, Vecino; Felipe Anderson, Castellanos, Pedro. All. Sarri.

ROMA (3-5-2): Svilar; Huijsen, Mancini, Kristensen; Karsdorp, Bove, Paredes, Cristante, Spinazzola; Dybala, Lukaku. All. Mourinho.