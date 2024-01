Lazio, Provedel preoccupa in vista del derby | La situazione

Ivan Provedel preoccupa in casa Lazio. Il portiere biancoceleste questa mattina non si è allenato a causa di un attacco febbrile, e ora è in dubbio per il derby contro la Roma in programma domani pomeriggio.

Sarri è in ansia ma intanto si scalda Sepe

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, questa è una situazione già vista: a marzo scorso prima del derby successe la stessa cosa, con il portiere che poi in extremis riuscì ad andare in campo. Sarri ora però è in ansia e aspetta che il giocatore guarisca, intanto si scalda Sepe che in caso di forfait di Provedel scenderà in campo.