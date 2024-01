Lazio, chi recupera e chi no per il derby: il punto

È tempo di vigilia per il derby capitolino tra Lazio e Roma nel quarto di finale di Coppa Italia. Sarri spera di recuperare qualche tassello fondamentale e una buona notizia è arrivata in questi giorni. Luis Alberto è tornato ad allenarsi in gruppo quindi non ci dovrebbero essere problemi per una sua convocazione nel derby. Sarà da valutare poi se Sarri deciderà di rischiarlo dal primo minuto o se farlo partire dalla panchina.

Le condizioni di Isaksen e Zaccagni

Per quanto riguarda Isaksen, ha rimediato una distorsione alla caviglia nel match contro l’Udinese e verrà rivalutato oggi se riuscirà a recuperare almeno per la panchina. Zaccagni, invece, ha il piede gonfio per il pestone subìto nel match di Udine e ci sono poche possibilità per una sua convocazione. Come già detto negli scorsi giorni, Immobile non sarà della partita.