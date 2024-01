Verso Lazio-Roma, i precedenti in Coppa Italia

Precedenti Coppa Italia, 9 a 7 per i giallorossi nel totale

Mercoledì sera, alle 21, andrà in scena il ventesimo derby della Capitale di Coppa Italia. Statistiche che sorridono ai giallorossi: in vantaggio 9 vittorie a 7, con 3 pareggi nel mezzo. Tuttavia, l’ultima vittoria, con conseguente passaggio del turno, della Roma è datata a ben tredici anni fa, 19 gennaio 2011 – 2-1 con reti di Borriello e Simplicio (Hernanes per la Lazio). Nondimeno, l’ultima volta in cui i giallorossi si sono imposti in casa dei biancocelesti risale addirittura al 4 dicembre 2016 (in campionato, con gol di Strootman e Nainggolan).

Per trovare una prima sfida tutta capitolina in coppa nazionale bisogna riavvolgere il nastro al 1936, vittoria della Lazio per 2-1. Proprio dalla parte dei biancocelesti pende il precedente più celebre e importante: la finale del 26 maggio 2013. In quella occasione la formazione allenata da Petkovic ebbe la meglio su quella di Andreazzoli grazie alla rete siglata da Senad Lulić al ventiseiesimo minuto della ripresa.

L’ultimo incrocio in Coppa Italia tra i due club romani risale alla semifinale della stagione 2016/2017, dove la Lazio, poi sconfitta in finale dalla Juventus, riuscì ad avere la meglio nel doppio confronto (2-0 in casa biancoceleste, gol di Milinković-Savić e Immobile; 3-2 in casa Roma con reti ancora di Milinković-Savić e Immobile per la Lazio, doppietta di Salah e El Shaarawy per i giallorossi).