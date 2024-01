Alle ore 21.30 nuova puntata di SportPaper TV. In studio con Roberta Pedrelli ci saranno, il direttore di SportPaper Daniele Amore, Claudio De Francesco, Gianluca Boserman e Giampiero Giuffrè. Tanti i temi da trattare, le polemiche arbitrali, il VAR e ovviamente il derby Lazio-Roma alle porte. Una puntata ricca tutta da vivere, in diretta dalle 21.30 sul canale 14 del digitale terrestre di Radio Roma Television e anche in streaming su www.sportpaper.tv