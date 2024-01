Coppa Italia, Lukaku e Dybala ribaltano la Cremonese (2-1) | Ora ai quarti sarà derby

Parte alle 21 l’ottavo di finale della Roma che contro la Cremonese vuole vendicare le brutte sconfitte dell’anno scorso. Tanti i cambi da Mourinho, a cominciare da Svilar, Celik, El Shaarawy e Belotti. Si comincia, partita subito molto cattiva e spezzettata condita da diversi gialli in favore della squadra di Stroppa. La prima occasione arriva al 26′ per i giallorossi con un batti e ribatti che prima permette a Belotti di colpire di testa e poi a Pellegrini che però centra in pieno la traversa. La Cremonese ci crede, vuole compiere l’impresa precedente e così al 37′ passa in vantaggio con Tsadjout con Mourinho che vede i fantasmi dello scorso anno. La squadra di Stroppa ci crede ancora, sogna il doppio vantaggio e sfiora più volte il gol del 2-0 con la Roma che è lenta, fuorigiri e probabilmente mentalmente assente dalla gara dell’Olimpico.

Due legni per la Roma ma poi ci pensa Lukaku

Cambiano gli interpreti nel secondo tempo: dentro Kristensen, Zalewski e Dybala e fuori Belotti, Celik e Llorente anche se la sostanza non cambia. Tante le occasioni per i giallorossi che colpiscono un altro legno con El Shaarawy che ha più di una occasione per pareggiare i conti ma che spreca malamente. Entrano Azmoun e Spinazzola e la Roma ingrana la marcia: prima al 77′ Lukaku pareggia i conti su assist dell’ex Bayer e poi è Paulo Dybala a togliere le castagne dal fuoco in un match che si stava complicando tantissimo. I giallorossi hanno l’occasione di segnare ancora anche se il match dell’Olimpico termina così con Roma e Lazio che ora si giocheranno i quarti di finale in un match ad alta tensione tra Mourinho e Sarri.