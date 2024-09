Coppa Italia: Pisa-Cesena 0-1 La squadra di Inzaghi prende due legni ed è eliminata, ma vince il ricorso contro Cittadella

Andare a Bergamo è affascinante, ma questa volta agli ottavi di finale di Coppa Italia si qualifica il Cesena grazie alla rete segnata da Celia nella ripresa con un comodo tap in. Le due squadre in campo con chi ha giocato di meno in campionato, primo tempo ad andamento lento, nella ripresa arriva subito il gol del Cesena, poi nel finale il Pisa coglie una traversa in mischia e proprio al 96′ un clamoroso palo con Moreo. Ma i neroazzurri sorridono ugualmente, due punti guadagnati in classifica grazie al ricorso vinto contro il Cittadella.

Il tabellino

Pisa-Cesena 0-1

Pisa (3-4-2-1): Nicolas; Calabresi, Rus (76′ Moreo), Beruatto (46′ G. Bonfanti); Tourè (62′ N. Bonfanti), Hojholt, Jevsenak (62′ Vignato), Angori; Arena, Mlakar (23′ Abildgaard); Lind. All. Inzaghi

Cesena (3-4-1-2): Klinsmann; Pieraccini (46′ Mangraviti), Prestia, Piacentini; Adamo (72′ Ciofi), Tavsan, Mendicino (66′ Hraiech), Francesconi, Celia (77′ Donnarumma); Van Hoojdonk (66′ Shpendi), Antonucci. All. Mignani

Reti: 54′ Celia (C)

Ammoniti: Pieraccini (C), Lind (P), Adamo (C), Calabresi (P), G. Bonfanti (P), Mendicino (C), Ciofi (C)

Note: arbitro Daniele Rutella; angoli 2-4 (0-2); recupero 2′ e 6′