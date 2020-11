Coppa Italia, il Torino supera l’Entella

La squadra di Giampaolo si è aggiudicato il pass per gli ottavi di finale superando l’Entella per 2-0

Sarà il Torino di Marco Giampaolo la squadra che affronterà il Milan agli ottavi di finale di Coppa Italia. Nella gara delle 14 i granata sono riusciti a battere la Virtus Entella di Vincenzo Vivarini per 2-0.

Giampaolo conferma l’assetto tattico visto contro l’Inter e per il 3-5-2 schiera: Milinkovic-Savic, Izzo, Buongiorno, Rodriguez, Edera, Meite, Segre, Linetty, Murru, Bonazzoli e Zaza. Stesso assetto tattico per il nuovo tecnico dell’Entella che manda in campo: Russo, Bonini, Pellizzer, Chiosa, Coppolaro, Toscano, Morosini, Crimi, Cardoselli, Mancosu e De Luca.

Il Torino passa in vantaggio al 28’ grazie alla rete di Simone Zaza. L’ex attaccante viene imbeccato da Murru e davanti a Russo non fallisce il gol del vantaggio. Passano due minuti e Federico Bonazzoli chiude i giochi sfruttando al meglio il passaggio in profondità del suo compagno di reparto Zaza.