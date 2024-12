Coppa Italia: tutto facile per il Milan contro il Sassuolo (6-1) | In gol Chukwueze e Abraham

Grazie alle reti di Reijnders, Leao, Abraham, Calabria e alla doppietta di Chukwueze, il Milan batte agevolmente 6-1 il Sassuolo e vola ai Quarti di finale di Coppa Italia aspettando l’altra sfida tra Roma e Sampdoria.

Goleada Milan: a segno anche Calabria

Tutto facile per la squadra di Fonseca, che già nei primi 23′ conduce 4-0 e controlla agevolmente la partita nella ripresa. Il tecnico portoghese visti i cambi utilizzati non ha potuto schierare Camarda. In gol anche Abraham nella ripresa con uno scavetto che batte il portiere del Sassuolo così come la rete di Mulattieri, attaccante del Sassuolo ed ex Inter.