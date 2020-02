Coronavirus, Basket: rinviato il prossimo turno

Coronavirus Basket | La Federazione Italiana Pallacanestro, di concerto con la Lega Basket Serie A, la Lega Nazionale Pallacanestro e la LegA Basket femminile, preso atto dei provvedimenti governativi e regionali in tema di salvaguardia della salute pubblica, dispone la sospensione, ed il conseguente rinvio, di tutte le gare del prossimo turno di Serie A, A2 e B maschile, della Serie A1 e A2 femminile. La Federazione in una nota conferma che “continuerà ovviamente a monitorare con il massimo scrupolo l’evolversi della situazione sul territorio Nazionale, riservandosi di assumere ulteriori provvedimenti”.

Le richieste della Lega Nazionale Pallacanestro

In parallelo la Lega Nazionale Pallacanestro, struttura che organizza il calendario della Serie A2 e della Serie B chiede quanto segue. 1) Identificare le date di recupero delle gare non disputate nello scorso weekend in Serie A2 (giornata 25) e Serie B (giornata 23).

2) Individuare la data di svolgimento dell’ultimo turno di ritorno di Serie A2 (rispetto all’1 marzo). 3) Individuare la nuova data di inizio della fase ad orologio di Serie A2 (rispetto al 15 marzo) con valutazione dell’eventuale necessità di introdurre turni infrasettimanali rispetto all’attuale calendario che ne prevede solo domenicali (ad eccezione di sabato 11 aprile, vigilia di Pasqua). 4) Ricollocazione in calendario delle date della Final Eight di Coppa Italia di Serie A2 e Serie B (rispetto al 6- 8 marzo), in accordo con gli organizzatori del Basket Ravenna “Piero Manetti”. In particolare per logistica di fruizione di impianti e strutture ricettive, nelle nuove date di svolgimento. 5) Intendimento di LNP è di evitare il ricorso a disputare gare a porte chiuse, se non in caso di assoluta necessità/obbligo imposto da Autorità superiore. Questo a tutela delle esigenze delle Società e del diritto di

fruizione dello spettacolo sportivo da parte di spettatori ed appassionati, volgendo la stagione verso la sua fase decisiva e più appassionante.