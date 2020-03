Coronavirus, Pickford in quarantena ma va al pub

Coronavirus Pickford | Il calcio inglese è fermo per l’emergenza coronavirus ma il portiere dell’Everton Jordan Pickford fa comunque parlare di sé per una grave leggerezza: nonostante fosse in quarantena assieme a tutta la squadra l’estremo difensore è stato immortalato dai paparazzi del tabloid ‘Sun’ mentre in compagnia di amici si trova in un pub lontano da Liverpool, a Durham, a bere una birra dopo aver seguito un incontro di boxe.

Poco professionale

Non è il primo episodio negativo per Pickford, qualche mese fa il portiere della nazionale dell’Inghilterra era già finito agli onori delle cronache extra calcistiche per comportamenti non proprio da atleta serio e professionista. Lo scorso dicembre, proprio nei giorni in cui era arrivato Carlo Ancelotti come allenatore, Pickford fu fotografato mentre seguiva dal vivo i Mondiali di freccette e in un momento di eccessiva allegria si esibì nel trangugiare tutto d’un fiato una pinta di birra.