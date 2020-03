Coronavirus Tennis, Flushing Meadows diventa ospedale

Coronavirus Tennis Flushing Meadows | Lo storico impianto del torneo di tennis degli Us Open di New York verrà utilizzato per ospitare 350 letti ospedalieri temporanei e per preparare pacchi di cibo durante la pandemia di coronavirus. Il portavoce dell’associazione degli Stati Uniti di tennis Chris Widmaier afferma che un’area che ospita i campi coperti presso il Billie Jean King National Tennis Center a Flushing Meadows inizierà a essere convertita in una struttura medica a partire da oggi.

La decisione dello Stato di New York

I funzionari dello stato e della città di New York stanno cercando di aumentare la capacità ospedaliera fino a 87.000 posti letto per gestire l’epidemia. Widmaier aggiunge che le cucine del Louis Armstrong Stadium – la seconda arena più grande utilizzata per il torneo del Grande Slam, prevista per la fine di agosto – verranno utilizzate per mettere insieme 25.000 pacchetti di pasti al giorno per pazienti, lavoratori, volontari e scolari nel città. L’USTA originariamente aveva dichiarato che avrebbe tenuto aperta la struttura affinché le persone potessero prendere lezioni, allenarsi o giocare a tennis. Ma poi il gruppo ha cambiato idea e ha chiuso il sito al pubblico. Le necessità sanitarie della Grande Mela hanno giustamente, e velocemente, preso il sopravvento.