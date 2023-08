Cosenza-Modena, le ultimissime sulle formazioni

Il Cosenza sfida il Modena, questa sera alle 20.30. Rossoblù di Caserta in campo con il 4-2-3-1 con: Micai tra i pali; Sgarbi e Venturi al centro della difesa, supportati da D’Orazio e Rispoli sulle fasce; Calò e Zuccon in mezzo al campo, dietro al trio composto da Marras, Voca e Mazzocchi; in avanti, Tutino unica punta. Bianco, invece, opta per il 4-3-1-2 composto da: Gagno in porta; Oukhadda, Zaro, Pergreffi e Guiebre in difesa; Magnino, Gerli e Palumbo a centrocampo; Tremolada dietro Manconi e Strizzolo in attacco.

Le probabili formazioni:

COSENZA (4-2-3-1): Micai; Rispoli, Sgarbi, Venturi, D’Orazio; Calò, Zuccon; Marras, Voca, Mazzochi; Tutino. All. Caserta

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Oukhadda, Zaro, Pergreffi, Guiebre; Magnino, Gerli, Palumbo; Tremolada; Manconi, Strizzolo. All. Bianco