Cosenza-Modena, probabili formazioni e dove vederla

Modena ospite al San Vito

Terza giornata di campionato: ospite del Cosenza, al San Vito-Gigi Merulla, il Modena. Ottima partenza per entrambe: quattro punti per i calabresi, 3-0 contro l’Ascoli nel primo incontro, 1-1 a Venezia nel secondo; tre per gli emiliani, vincitori dell’unico incontro disputato, in casa contro l’Ascoli. L’incontro sarà disponibile in diretta tv su Sky e streaming su DAZN, Now TV e Sky Go.

Le probabili formazioni:

COSENZA (4-2-3-1): Micai; Rispoli, Venturi, Meroni, D’Orazio; Zuccon, Viviani; Marras, Voca, Mazzocchi; Tutino. All. Caserta

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Oukhadda, Zaro, Pergreffi, Cotali; Palumbo, Gerli, Magnino; Tremolada; Manconi, Strizzolo. All. Bianco