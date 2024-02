Cosenza-Sampdoria: le probabili formazioni e dove vederla in TV

Le probabili formazioni di Cosenza-Sampdoria

Si gioca questa sera al Marulla l’anticipo della 26^ giornata di Serie B tra Cosenza e Sampdoria, partita che avrà come antipasto la festa per i 110 anni della società calabrese. Caserta deve rinunciare in difesa a Vanturi e Meroni, mentre Pirlo deve rinunciare a Ricci, Conti, Ferrari, Esposito, Murru e Viera, mentre Borini e Pedrola sono in fase di recupero ma ancora non convocabili.

Le probabili formazioni

Cosenza (4-2-3-1): Micai; Gyamfi, Camporese, Fontanarosa, Frabotta; Praszelik, Zuccon; Marras, Tutino, Mazzocchi; Forte. All. Caserta.

Sampdoria (3-5-2): Stankovic; Piccini, Ghilardi, Gonzalez; Depaoli, Yepes, Kasami, Darboe, Giordano; Alvarez, De Luca. All. Pirlo.

Arbitro: Di Marco di Ciampino.

Dove vedere Cosenza-Sampdoria in diretta TV e streaming: Dazn, Now, Sky Go, calcio d’inizio alle ore 20.30.