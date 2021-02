Che colpo il Cosenza

Il Cosenza ha messo a segno un bel colpo di mercato. La società calabrese ha portato in Italia Jerry Uche Mbakogu, l’attaccante nigeriano classe 1992 che, nelle stagioni tra 2013/2016 fu uno dei grandi protagonisti nella cavalcata che consentì al Carpi di arrivare fino alla Serie A. Una promozione storia. Il nigeriano dopo l’esperienza con il Carpi è andato anche all’estero, sia in Russia che Croazia, prima al Krylja Sovetov Samara, poi l’esperienza in Croazia con l’Osijek. Adesso arriva titolo definitivo in Italia, con un contratto fino al 30 giugno 2021 con opzione di prolungamento per un’altra stagione. Lo ha annunciato il Cosenza con una nota ufficiale.