Cremonese-Crotone, probabili formazioni e dove vederla

Chi passa sfida il Cittadella nel prossimo turno

Secondo turno di Coppa Italia tra Cremonese e Crotone. La formazione lombarda, retrocessa dalla Serie A nell’ultima stagione, proverà a cominciare bene la nuova stagione e sorprendere nuovamente nella competizione dopo la straordinaria qualificazione alle semifinali della scorsa (eliminati soltanto dalla Fiorentina). Davanti ai grigiorossi, il club calabrese, che milita nel campionato di Serie C, parte con gli sfavori del pronostico. Il match, in programma questa sera, alle 17.45, allo stadio Zini di Crotone, sarà visibile sul Canale 20 di Mediaset, e in streaming su Mediaset Infinity.

Le probabili formazioni:

CREMONESE (4-3-3): Sarr; Sernicola, Bianchetti, Lochoshvili, Quagliata; Collocolo, Bertolacci, Pickel; Zanimacchia, Vazquez, Okereke. All. Ballardini

CROTONE (4-2-3-1): D’Alterio; Gigliotti, Mondonico, Bove, Giron; Awua, Vitale; Tribuzzi, Spina, D’Ursi; Guido Gómez. All. Zauli