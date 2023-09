Cremonese-Sampdoria, probabili formazioni e dove vederla

La Samp di Pirlo vuole ritrovare la vittoria

Quarta giornata di Serie B: ospite della Cremonese, allo Zini di Cremone, arriva la Sampdoria. Grigiorossi a quattro punti in tre gare, vogliono dare continuità dopo la vittoria ottenuta a Terni nel turno infrasettimanale; blucerchiati che, dopo i tre punti contro la Ternana, non hanno perso le ultime due gare contro Pisa e Venezia. L’incontro sarà disponibile in diretta tv su Sky e streaming su DAZN, Now TV e Sky Go.

Le probabili formazioni:

Cremonese (4-2-3-1): Sarr, Sernicola, Ravanelli, Locoshivli, Quagliata, Castagnetti, Collocolo, Zanimacchia, Vasquez, Afena-Gyan, Coda. All. Ballardini

Sampdoria (4-3-3): Stankovic, Stojanovic, Ghilardi, Murru, Giordano, Depaoli, Ricci, Verre, Pedrola, Borini, De Luca. All. Pirlo