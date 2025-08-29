La seconda giornata di Serie A si apre venerdì 28 agosto alle 18:30 allo stadio Zini con Cremonese–Sassuolo. I grigiorossi di Nicola cercano conferme dopo l’impresa di San Siro, mentre la squadra di Grosso vuole riscattarsi dopo il pesante ko contro il Napoli. Sfida tra neopromosse dal destino opposto all’esordio.
Cremonese-Sassuolo, probabili formazioni e dove vederla
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Collocolo, Grassi, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Okereke. Allenatore: Davide Nicola.
SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Lipani, Boloca, Vranckx; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Fabio Grosso.