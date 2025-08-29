Cremonese-Sassuolo, probabili formazioni e dove vederla

Grosso lancia Vranckx dal primo minuto. Pinamonti a guidare l'attacco neroverdi

Di
Andrea Vantaggiato
-
0
sassuolo calcio
ANDREA PINAMONTI PENSIEROSO ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

La seconda giornata di Serie A si apre venerdì 28 agosto alle 18:30 allo stadio Zini con CremoneseSassuolo. I grigiorossi di Nicola cercano conferme dopo l’impresa di San Siro, mentre la squadra di Grosso vuole riscattarsi dopo il pesante ko contro il Napoli. Sfida tra neopromosse dal destino opposto all’esordio.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Collocolo, Grassi, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Okereke. Allenatore: Davide Nicola.

SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Lipani, Boloca, Vranckx; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Fabio Grosso.

