Criscitiello sicuro: “Milan, sbagliato prendere Fonseca. Ora va tenuto fino alla fine”

“Se il Milan crede in Fonseca, non può metterlo in discussione fino al derby. Poi lo considera l’allenatore del presente e del futuro perché vince il derby. Poi lo rimette in discussione perché perde in Champions e perde male a Firenze. Il Milan non ha sbagliato a confermare Fonseca, il Milan ha sbagliato a prendere Fonseca quando avevi Conte davanti a Casa Milan a fare così (gesto delle braccia incrociate, ndr). Lì il Milan sbaglia. Adesso se esoneri Fonseca commetti un grandissimo errore perché non ha un’alternativa, perché De Zerbi è in Francia, perché Conte è primo in classifica con il Napoli. Hai preso Fonseca? Te lo porti fino alla fine della stagione. Il Milan, purtroppo, la partita con l’Inter te la indovina pure perché i singoli, il loro valore, è un valore importante. Se decidono di entrare in campo Theo, Leao, Pulisic: quella squadra è forte, il Milan si perde nella continuità e nella costanza di rendimento. Con il Lecce vince 3-0 ma fa la partita tre minuti, con il Venezia vince 4-0 ma fa la partita in dieci minuti. In Champions perde con il Liverpool giocando quattro minuti e con la Fiorentina lo avete visto…”.

Criscitiello: “Milan forte ma..”

Sono queste le parole a Sportitalia di Michele Criscitiello, noto giornalista, che svela come il Milan ad oggi non abbia un’alternativa a Fonseca, anche se piacciono sempre i nomi di Tudor e Sarri nonostante si sia tracciata la strada con l’alllenatore portoghese.