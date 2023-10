Intervistato a Dazn, Bryan Cristante ha parlato della sconfitta contro l’Inter grazie al gol di Thuram nel finale.

Cristante: “Non abbiamo parlato con Mou”

Queste le parole del calciatore giallorosso:

Rimpianto per il gol preso nel finale? Roma poco brillante?

“Siamo arrivati un po’ corti, non avevamo tante energie e l’avevamo preparata così. Dispiace per il gol preso nel finale. L’Inter è una squadra forte, ha una rosa più ampia e noi stiamo giocando sempre con gli stessi, non avevamo le energie per prenderli alti 90’. Dovevamo gestirla e penso che lo abbiamo fatto anche bene”.

Mourinho vi ha detto qualcosa?

“Non ci abbiamo ancora parlato”.

La Roma ha preso gol nel momento in cui l’Inter faceva più fatica?

“Sì, nel primo tempo hanno fatto meglio loro. L’avevamo preparata così per sbloccarla nel finale, penso che ci stavamo riuscendo. Potevamo evitare il gol subìto, dopo era difficile recuperarla”.

Qual è la tua posizione?

“Abbiamo giocato così perché l’avevamo preparata così, ho giocato come mezzala per sfruttare gli inserimenti. L’avevamo preparata così, bastava mezzo centimetro più in là e potevamo vincere 0-1. Nel postpartita è sempre più facile rivedere quelle decisioni”.

Mourinho? Quanto hanno inciso le condizioni ambientali?

“L’Inter ha una rosa molto ampia, può gestire i giocatori, cambiare i calciatori al 60’, sono di un altro livello in Serie A. Per l’ambiente lo sapevamo, non penso abbia disturbato più di tanto”.