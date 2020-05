Ronaldo bloccato in patria, prove di rientro

La Juve richiama i suoi ‘stranieri’, problemi per Cristiano Ronaldo bloccato in patria. Le limitazioni di volo imposte dalle autorità portoghesi stanno rendendo problematico il rientro del portoghese in Italia. Lo sostiene l’emittente tv TVI, sostenendo che l’aereo personale che deve riportare l’attaccante a Torino è bloccato in queste ore a Madrid. Piani di volo più volte respinti, si attendono sviluppi e di conoscere la data esatta del rientro in Italia del campione portoghese.