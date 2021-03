Cristiano Ronaldo rompe il silenzio: il post del portoghese

Cristiano Ronaldo rompe il silenzio

In seguito alla brutta uscita dalla Champions League, ad opera del Porto, alla Juventus c’è stato un lungo silenzio. Tanta la delusione dei giocatori. Tante le polemiche nate intorno a Cristiano Ronaldo, il quale, dopo giorni di assenza, rompe il silenzio con un lungo ed emozionante post sui social.

Il post di CR7 sui social

Ronaldo rompe il silenzio e lo fa alla vigilia del match contro il Cagliari, le parole del portoghese provano a cancellare le polemiche che si sono create intorno alla squadra e alla società, ma soprattutto intorno a lui. La foto che accompagna le sue parole, vede l’attaccante mentre è in allenamento, prova del duro lavoro che ha accompagnato e reso possibile la sua carriera di campione. Il post: “Rispetto al numero di cadute che fai nella vita è più importante quanto velocemente ti rialzi. I veri campioni non si rompono mai, il nostro focus è già a Cagliari e a tutto ciò che ancora si può raggiungere in questa stagione. È vero che il passato appartiene ai musei, ma fortunatamente il calcio ha memoria (e anche io): la storia non si cancella, ma si scrive ogni giorno con resilienza, spirito di squadra, e tanto duro lavoro. Chi non lo capisce, non raggiungerà mai gloria e successo”.

Domani la Juventus è attesa alla Sardegna Arena dove affronterà il Cagliari, partita valida per la 27^ giornata di Serie A. Cristiano Ronaldo dà una spinta a tutti verso la gara contro i rossoblù e al resto degli impegni dei bianconeri.