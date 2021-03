Cristiano Ronaldo, squalifica in vista: la FIFA non perdona

Come riporta Iusport, Cristiano Ronaldo potrebbe essere sanzionato per le proteste dopo la mancata concessione del gol del 3-2

Cristiano Ronaldo, squalifica in arrivo

Oltre il danno anche la beffa. Questo viene da pensare dopo quanto successo e potrebbe succedere a Cristiano Ronaldo. L’attaccante della Juventus e della Nazionale portoghese, la sua azione dopo la mancata concessione del gol nel finale della sfida tra Serbia e Portogallo, potrebbe essere sanzionata dalla Fifa.

Cristiano Ronaldo, la Fifa potrebbe squalificarlo

Secondo quanto riportato su Iusport la scomposta reazione del fuoriclasse della Juventus, potrebbe essere punita caramente. CR7, durante i minuti di recupero, e sul risultato di 2-2, Ronaldo aveva insaccato il pallone del vantaggio, ma l’arbitro olandese Makkelie non ha convalidato la rete. Come tutti hanno potuto constatare dalle immagini, il pallone è entrato di mezzo metro nella porta. L’errore arbitrale ha dell’incredibile e frutto dell’assenza di Var e Goal Line Technology nelle qualificazioni Mondiali. In seguito al gol, Cristiano Ronaldo ha subito pensato di esultare, ma poi arriva la decisione di Makkelie, che annulla il gol, a questo punto CR7 esplode.

Il portoghese, furioso per il gol annullato, smette di giocare, protesta e uscendo dal campo getta a terra la fascia di capitano. Il Portogallo è stato beffato dalla decisione sbagliata dell’arbitro e adesso potrebbe perdere anche il suo attaccante in vista di qualche gara importante per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Questa reazione potrebbe portare a conseguenze spiacevoli per CR7. Secondo Iusport, tutto ciò potrebbe essere interpretato come una violazione dell’articolo 11 del Codice Disciplinare Fifa relativo, “a comportamenti offensivi o violazione dei principi del fair play“