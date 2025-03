Croazia – Francia, le probabili formazioni e dove vederla

Andata in Croazia.

La Francia ha chiuso al primo posto il gruppo degli azzurri, beffando proprio la formazione di Luciano Spalletti nella sfida di San Siro. Diversamente, due vittorie, due pareggi e due sconfitte per la Croazia, seconda nel gruppo 1. L’ultima sfida tra le due squadre in casa della squadra di Dalic è risalente al 6 giugno 2022 è terminata 1-1. La gara, in programma il 20 marzo alle 20.45, sarà visibile su UEFA TV.

Croazia – Francia, le probabili formazioni:

CROAZIA (3-4-3): Livakovic; Gvardiol, Caleta-Car, Sutalo; Perisic, Modric, Kovacic, Sosa; Sucic, Kramaric, Baturina. All. Dalic.

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Theo Hernandez; Guendouzi, Tchouameni, Rabiot; Dembelé, Mbappé, Barcola. All. Deschamps.