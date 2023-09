Croazia-Lettonia, le ultimissime sulle formazioni

La Croazia ospita la Lettonia nel match valido per le qualificazioni a UEFA EURO 2024. Dalic in campo con il 4-3-3 composto da: Livakovic tra i pali; Gvardiol e Sutalo centrali di difesa e Juranovic con Perisic sulle corsie laterali; in mezzo al campo il trio Modric, Brozovic e Kovacic; in attacco Pasalic, Ivanusec insieme a Kramaric.

Le probabili formazioni:

CROAZIA(4-3-3): Livakovic; Juranovic, Gvardiol, Sutalo, Perisic; Modric, Brozovic, Kovacic; Pasalic, Kramaric, Ivanusec. All. Dalic.

LETTONIA(4-2-3-1): Purins, Savalnieks, Oss, Balodis, Jurkovskis, Saveljevs, Tobers, Jaunzems, Uldrikis, Ciganiks, Gutkovskis. All. Kazakevics