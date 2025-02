Cura Muani: la Juventus ha un nuovo eroe. Battuto il Como nel finale (2-1)

La Juventus ha il suo mister antiX ed è Randal Kolo Muani. Il francese manda in vantaggio i bianconeri nella prima frazione di gioco, a cui sopraggiunge la pronta risposta comasca con Diao. Non demerita la formazione di Fàbregas. Il gol vittoria arriva dal dischetto nel finale di gara. Tre punti d’oro per Thiago Motta.

Como – Juventus, il primo tempo dei nuovi acquisti

Primo tempo frizzante al Senigaglia. Nella fase iniziale è il Como a tenere palla e a rendersi maggiormente pericoloso. Al dodicesimo Nico Paz, dal limite d’area, costringe Di Gregorio agli straordinari e ad una grande parata. Padroni di casa insidiosi, con la Juventus che prova a prendere in mano il controllo la gara. La rete del vantaggio bianconero sopraggiunge al trentacinquesimo. Contropiede nato da un recupero di Weah, che serve Nico González, il quale, a sua volta, imbecca Kolo Muani in profondità; il francese entra in area e non lascia scampo a Butez, piazzandola sotto la traversa difesa. Allo scadere del primo tempo arriva il pari dei lombardi. Cutrone riconquista palla al limite d’area e serve Diao, che si fa trovare pronto a colpire di testa e battere Di Gregorio da distanza ravvicinata.

Como – Juventus, Kolo Muani regala altri tre punti ai bianconeri

Entra bene il Como, che riparte con la stessa intensità della prima parte di gara. Doppia occasione per i padroni di casa. Prima Nico Paz impensierisce l’estremo difensore bianconero, poi Strefezza, da posizione defilata, lo costringe ad una pronta risposta. Venti minuti con la formazione di Fàbregas dominante e con quella di Thiago Motta, in netta sofferenza, mai pericolosa. I bianconeri ci provano con Nico González dalla lunga distanza, senza tuttavia creare grandi grattacapi alla difesa lombarda. La svolta al minuto numero ottantasette. Dagli sviluppi di un calcio di punizione da Douglas Luiz è Butez ad uscire malissimo e colpire Gatti sulla testa e regalare il tiro dal dischetto ai bianconeri. Dagli undici metri si presenta Kolo Muani, il cui impatto sulla Juventus è devastante, che non lascia scampo al portiere comasco. La reazione dei padroni di casa è immediata e arriva la traversa colpita di testa, nel minuto successivo al gol subito, da Dossena.