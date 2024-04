Da un capitano all’altro, Giannini: “La Roma cerca sempre di fare la partita. De Rossi ha idee importanti, va confermato”

Intervistato da “La Gazzetta dello Sport”, Giuseppe Giannini, ex calciatore e capitano della Roma, ha parlato di De Rossi e della squadra giallorossa.

Giannini: “Il derby ha consacrato una mentalità vincente”

Sorpreso dalla vittoria della Roma in casa del Milan, a San Siro?

“Sì, come tutti penso. De Rossi ha portato risultati, gioco e mentalità. La Roma cerca sempre di fare la partita. Poi si può anche perdere, ma c’è una sicurezza diversa, i giocatori mi sono più convinti. E il derby ti dà uno stato di esaltazione”.

Cosa ha portato in più De Rossi rispetto a Mou?

“Un po’ tutto. Prima c’erano giocatori nervosi, timorosi. Ha lavorato sulla testa, sulla convinzione del gruppo. E po ha messo delle idee importanti in campo, l’ultima è quella di El Shaarawy a destra, che prima non ci aveva mai voluto giocare”.

Oggi che gara ti aspetti?

“Il derby ha consacrato una mentalità vincente. Sono sicuro che sarà una Roma vogliosa di fare risultato. Poi puoi anche pareggiare o perdere, ma l’atteggiamento sarà giusto, la concentrazione sarà la stessa, oggi e anche giovedì. Dybala? Penso che oggi possa riposare. A San Siro l’ho visto alla grande, sarebbe un peccato vederlo poco lucido giovedì…”.

La Roma può arrivare in fondo all’Europa League?

“Dovessi superare il Milan, anche gli avversari ti guarderanno in modo diverso. Il Leverkusen è una grande squadra, se dovesse poi essere lei la rivale. Ma un passo alla volta”.

A chiudere, secondo lei De Rossi si è meritato il rinnovo?

“Assolutamente sì. Ha dato sicurezza e tranquillità e dimostrato di avere idee importanti. E poi ha portato quella romanità che fa sempre piacere avere all’interno del nostro club”.